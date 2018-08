Un jeune australien de 16 ans a réussi à pirater les serveurs d’Apple

Même si Apple renforce de jour en jour la sécurité de ses serveurs et des données de ses clients, il arrive parfois qu’un petit malin arrive à passer outre.

Et pour preuve, un jeune australien de 16 ans va être jugé le mois prochain pour avoir pénétré les serveurs du géant californien. Mieux encore, il est parvenu à télécharger pas moins de 90 Go de données dites sensibles. Apple s’est aperçue de cette intrusion, bien que le pirate utilisait des VPN et d’autres moyens astucieux pour éviter de se faire prendre.

Malgré ces précautions, Apple a pu fournir aux FBI différentes données permettant de le retrouver. Il s’est notamment fait attraper à cause du numéro de série de son Mac. Les autorités ont également saisi deux ordinateurs dont les numéros de série correspondaient à ceux détectés par Apple lors de la pénétration dans leur système. Un téléphone portable et un disque dur ont aussi été confisqués au jeune pirate. L’adresse IP correspondait elle aussi aux intrusions dans l’organisation.

Ce jeune pirate talentueux passera devant le juge le mois prochain, mais il reconnait déjà les faits. Par la voix de son avocat, il a tenu à dire qu’il avait fait cela en que fan absolu d’Apple. D’ajouter qu’il voulait travailler chez Apple.

Même s’il s’est fait connaître auprès d’Apple, ce qui était son plus grand souhait, l’avenir lui dira si c’était la meilleure méthode pour devenir, un jour peut-être, un employé de la firme de Cupertino…