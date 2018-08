🎮Nouveaux jeux iOS : Harvey’s New Eyes, Armed Heist, Barbearian et plus

En ce jeudi 16 août, les développeurs et les studios proposent encore une fois une jolie liste de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Harvey’s New Eyes, Armed Heist, Barbearian et plus.

Harvey’s New Eyes

Harvey’s New Eyes : 5,49 €

La vie n’est pas facile pour Lily, jeune élève timide d’une école religieuse. Toutefois, grâce à son imagination, elle parvient à échapper à l’ennui de son quotidien et des tâches confiées par la mère supérieure. Des tâches qu’elle remplit avec soin, aussi dures ou injustes soient-elles. La façon innocente et stoïque qu’elle a de suivre les ordres sans réfléchir apparaît aussi tragique qu’inquiétante. Toute colère et réactions enfantines qu’elle devrait manifester sont enfouies au plus profond de son être.

Armed Heist

Armed Heist : Gratuit

Armed Heist est un jeu de tir à la troisième personne permettant au joueur d’immerger totalement dans une série de crimes épiques. Le braquage des banques ou des camions blindés n’a jamais été si amusant. Ce jeu est fait pour vous si vous cherchez un jeu de tir à la troisième personne que vous ne pourrez plus jamais lâcher. Bienvenue dans le monde du crime. Essayez de relever plus de 70 défis !

Pilot Perils

Pilot Perils : Gratuit

Pilots Perils est un jeu d’action-aventure en side-scrolling dans un monde steampunk plein d’îles flottantes et de machines à vapeur exotiques ! Prenez les commandes de votre machine volante steampunk et bravez les obstacles physiques en quête des pièces volées de votre invention !

Cosmic Showdown

Cosmic Showdown : Gratuit

Engagez-vous dans des batailles JcJ les plus intenses en temps réel avec des milliers de joueurs en ligne. Mettez à niveau vos unités, personnalisez votre plate-forme de jeu et préparez-vous pour des batailles épiques en ligne pour gagner le Cosmic Showdown.

POU: The First Smash

POU: The First Smash : Gratuit

ÉCRASEZ vos ennemis ! Utilisez des CAPACITÉS et des SORTS spéciaux pour débarrasser différentes régions des monstres qui les tourmentent ! SAUVEZ le MONDE des vengeurs primordiaux !

Fitness Village – The Game

Fitness Village – The Game : Gratuit

Bienvenue dans Fitness Village ! Plongez dans le monde du fitness en vous entraînant chez vous ou à l’extérieur, et affrontez d’autres joueurs dans le classement mondial ! Obtenez la couronne du maître de Fitness Village !

Legend of Solgard

Legend of Solgard : Gratuit

Solgard est envahi par l’hiver, ses créatures piégées dans des cristaux gelés et ses mondes pris dans la glace. Ragnarok, la fin du monde, a commencé et seule Embla peut l’arrêter. Dotée des pouvoirs de la Déesse-Soleil, c’est à Embla de réunir une armée de créatures pour terrasser les forces maléfiques qui menacent leur monde.

Barbearian

Barbearian : 9,99 €

Détourné dans un monde étrange. Forcé de se battre pour ta vie. Découvrez les secrets des arbitres et retrouvez votre chemin ! Barbearian est un hack’n’slash au rythme rapide avec des batailles massives dans un monde coloré et dessiné à la main.

Stranger Cases

Stranger Cases : Gratuit

Pouvez-vous résoudre le mystère du minidrone manquant ? Une aventure unique en son genre de type escape dans laquelle vous vous glissez dans la peau d’un détective ! 15 beaux niveaux dessinés à la main ! Plus de 20 personnages originaux avec qui interagir ! Des douzaines de quêtes motivantes et de puzzles originaux !

Evergarden

Evergarden : 6,99 €

Vous ne verrez plus le temps passer lorsque vous jouez à ce jeu de réflexion immensément satisfaisant dont l’action se déroule dans une mystérieuse forêt. Transformez votre jardin en combinant les plantes pour créer de nouvelles variétés étranges, et découvrez les secrets cachés du jeu alors que vous vous laissez emporter par son rythme calme. Enfoncez-vous dans la forêt et redonnez-lui vie avec l’aide de Fen, la créature qui sera votre guide. Evergarden vous semblera peut-être familier, initialement, mais vous découvrirez rapidement que vous n’avez joué à rien de tel.

Industrie énergétique de Mars

Industrie énergétique de Mars : 2,29 €

Industrie énergétique de Mars est un puzzle-game décontracté. Alimentez tranquillement votre petite colonie. Pas de publicités, pas d’achats intégrés, pas de hi-scores. Un jeu de gestion de ressources à la cool pour les amateurs de puzzle-game occasionnels. Mettez-vous à l’aise et partez à la recherche des appareils étranges qui fleurissent sur la planète Mars !

Wonder Blade

Wonder Blade : 3,49 €

OMG ! Mes chères princesses sont enlevées par le pouvoir pervers ! Qu’est-ce que tu attends, hein ? Prenez votre arme et embarquez pour sauver votre princesse et libérer le monde ! Vous serez surpris de ce qui vous attend 🙂

A Way To Slay

A Way To Slay : Gratuit

A Way To Slay est un jeu de puzzle sanglant dans lequel vous aurez besoin de tactiques et de la pensée logique. Vous affronterez des chevaliers, des samouraïs, des mercenaires, des pirates, des orcs, des assassins et même la mafia moderne. Pensez à la stratégie du combat et passez des centaines de niveaux différents dans une variété d’époques, du monde réaliste au monde imaginaire.

Bendy™ in Nightmare Run

Bendy™ in Nightmare Run : Gratuit

Bendy ™ In Nightmare Run est un jeu d’action où vous incarnez Bendy, Boris the Wolf et Alice Angel alors que vous tentez de sauter, de vous lancer et de contre-attaquer quatre des plus gros et des plus méchants du monde des années 1930. L’action ne s’arrête jamais lorsque vous repoussez les ennemis, évitez les obstacles et naviguez à travers les navires pirates, les rues de la ville, une décharge et une bibliothèque pas si tranquille.