Foxconn : des bénéfices en baisse malgré des revenus record

Maintenant qu’Apple a atteint les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, il serait normal de penser que c’est le moment idéal pour devenir un fournisseur Apple. Selon les nouveaux résultats trimestriels publiés par le fabricant de longue date d’Apple, Foxconn, ce n’est pas tout à fait vrai.

Comme indiqué dans les derniers résultats financiers de Foxconn, les revenus consolidés ont augmenté de 17% en un an pour atteindre un nouveau record historique de 34,43 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. Malheureusement, les bénéfices nets du trimestre ont diminué de 2,18% par rapport à 2017 pour atteindre leur niveau le plus bas des cinq dernières années.

Les marges brutes ont été à leur plus bas niveau depuis 2012, tandis que les marges d’exploitation ont atteint leur plus bas niveau depuis le premier trimestre de la même année.

Foxconn n’a pas publié de commentaire sur la performance décevante de ses résultats, bien que les actions aient chuté de 2,44% dans les transactions, avant la publication des résultats trimestriels.

Apple représente environ 50% des revenus de Foxconn. Cependant, alors qu’Apple a connu une véritable explosion en 2018, une grande partie de sa croissance provient de sa division Services et de la croissance d’autres appareils tels que les AirPods et l’Apple Watch. Les livraisons d’iPhone, plus directement liées aux bénéfices de Foxconn, n’ont progressé que de 1% sur un an.

« La performance des bénéfices d’Apple s’est progressivement éloignée de ces fournisseurs taïwanais, compte tenu du ralentissement de ses ventes de matériel », a déclaré Vincent Chen, chef de l’équipe régionale de recherche de Yuanta Investment Consulting.

Les choses peuvent ne pas se renverser trop vite non plus. Bien que cette année pourrait enfin être le super cycle de l’iPhone, Apple a demandé à ses fournisseurs de fabriquer 20% moins de composants pour ses combinés qu’il y a un an.

Nous soupçonnons que d’autres initiatives d’Apple – telles que l’économie d’argent en négociant ses propres accords pour des composants tels que des vis, que des fournisseurs comme Foxconn ont déjà réussi à annoncer – ne peuvent pas non plus aider.

Lors d’un récent événement marquant le 30e anniversaire de Foxconn, le fondateur, Terry Gou, a déclaré que l’entreprise prévoit de développer son propre matériel et d’adopter des options logicielles telles que le cloud computing.