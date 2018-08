Le jeu Back to Bed est à seulement 0,49 € sur iOS et Apple TV

C’est le moment de profiter de la baisse de prix du jeu Back to Bed conçu par le studio Bedtime Digital Games. Habituellement vendu au prix de 3,49 €, il est actuellement à 0,49 €.

Back to Bed est un très joli casse-tête en 3D qui se déroule dans un monde fantasmagorique unique et artistique. Le joueur doit guider Bob, le somnambule, jusqu’à ce qu’il rejoigne son lit sain et sauf. « Pour y arriver, vous devez prendre le contrôle du gardien subconscient de Bob appelé Subob. Le duo voyage à travers un monde fantasmagorique irréel, ressemblant à une peinture, rempli d’objets utilisés pour guider Bob vers son lit, mais également de dangers à éviter ! »

La bonne nouvelle est que le jeu est également disponible sur Apple TV, cela signifie qu’un seul achat suffit pour jouer sur iPhone et iPad ainsi que sur le boîtier TV d’Apple. Sans oublier qu’il est compatible avec les manettes certifiées MFi, de sorte que vous pourrez jouer comme sur une console.

› Télécharger Back to Bed sur l’App Store : 0,49 € au lieu de 3,49 €