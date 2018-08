iOS 12 : les appels FaceTime en groupe retardés

Alors que les appels FaceTime en groupe devaient être disponibles en même temps que le lancement d’iOS 12 cet automne, la fonction semble avoir été repoussée.

Le développement aurait en effet pris du retard et les problèmes évidents encore persistants dans les appels de groupe via FaceTime ont convaincu Apple de repousser la sortie de cette nouvelle fonction. Ce retard peut évidemment faire penser au cauchemar d’AirPlay 2, présenté l’an dernier lors de la présentation Keynote d’iOS 11, qui est arrivé quelques mois plus tard.

Il semble toutefois que cette fois, l’attente ne sera pas très longue mais qu’il est trop tôt pour faire des prédictions car la publication dépendra clairement du temps nécessaire pour optimiser la plateforme, afin d’éviter une publication anticipée laquelle pourrait s’accompagner de la persistance des problèmes rencontrés jusqu’à présent.

Nous vous rappelons que cette nouvelle fonction de FaceTime sous iOS 12 inclut la possibilité de faire des appels de groupe jusqu’à 32 participants.