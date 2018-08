Apple travaille sur une comédie qui se déroulera dans un studio de jeux vidéo

Apple et les acteurs Rob McElhenney et Charlie Day, qui ont joué dans l’émission humoristique « It’s always sunny in Philadelphia » depuis 2005, développeraient une série humoristique qui se déroulerait dans un studio de développement de jeux vidéo.

Variety a rapporté que McElhenney sera également à l’affiche de cette émission scénarisée d’une demi-heure encore à nommer, en plus de l’écriture et de la production exécutive aux côtés de Charrlie Day.

Day et McElhenney seront les producteurs exécutifs via leur maison de production RCG. La série sera produite par l’entreprise Lionsgate-3 Arts Entertainment récemment annoncée avec l’éditeur de jeux vidéo Ubisoft. Michael Rotenberg et Nicholas Frenkel seront les producteurs exécutifs pour le compte de 3 Arts, avec Gérard Guillemot, Jason Altman et Danielle Kreinik d’Ubisoft également productrice exécutive.

La série Apple marque leur première collaboration en tant qu’écrivains depuis « It’s Always Sunny in Philadelphia », un spectacle co-créé par McElhenney et produit par Day. Pour l’heure, aucune information sur le possible casting ni même sur une date de sortie.