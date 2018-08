🎉Soldes : Clé Lightning 256 & 64Go, Montres connectées, Écouteurs sans fil et plus

Voici une nouvelle liste de promotions en cours sur Amazon, vous trouverez des clé Lightning 256 et 64Go, des montres connectées, des écouteurs sans fil et plus encore.

› Clé SanDisk iXpand à 256 Go [Certification Apple MFI] : 120,70 € au lieu de 249,99 €

› Montre intelligente Ticwatch S Aurora, Bluetooth – compatible iOS et Android : 169,99 € au lieu de 199,99 €

› Fossil Q Venture Montre Connectée Unisexe – 3ème Génération – Boîtier et Bracelet Acier Inoxydable Doré – Compatible Android et iOS : 165 € au lieu de 299 €

› Fossil Q Annette Montre Connectée Hybride Femme – Boîtier Acier Inoxydable Doré Rose avec Bracele Cuir Rose – Compatible Android et iOS : 72 € au lieu de 179 €

› Écouteurs Bluetooth Authentiques ESR – étui de recharge portable – compatible iOS & Android – (Noir) : 39,99 € au lieu de 69,99 €

› Lexar – JumpDrive Lightning – M20i – 64GB – USB 3.0 : 85,59 € au lieu de 90,99 €

› Seneo 2 en 1 – Chargeur Induction iPhone et Apple Watch : 23,99 € au lieu de 29,99 €

› Clé USB 3.0 SanDisk Ultra 64 Go avec une vitesse de lecture allant jusqu’à 100 Mo/s : 16,19 €

› Kingston – SDC10G2 – Carte MicroSD – 32 Go – Adaptateur SD : 7,97 €

› Enceinte Clazio Spark avec écran 7”, 2 Go de RAM + 6 Go de stockage, compatible Alexa, Google Assistant, Android Nougat : 179,99 € au lieu de 269,99 €

› Bluedio T2S Casque Stéréo sans Fil Bluetooth 4.1 – Noir : 29,99 € au lieu de 69,99 €

› MOREFINE – Montre Connectée de Sport Bluetooth 0,95” Étanche Tracker d’Activités Smart Suivi de Sommeil Podomètre : 39,99 € au lieu de 69,99 €

› Poweradd – Câble de Charge Magnétique [Certifié MFI] pour Apple Watch : 22,99 € au lieu de 25,99 €

› Batterie Externe 25000mAh – Double Port USB et 4 Mode LED Flashlight : 27,99 € au lieu de 49,99 €

› Carte Mémoire microSDHC SanDisk Ultra 32GB + Adaptateur SD : 10,99 € au lieu de 17,99 €

› Kingston – SDC10G2/128GB – Carte MicroSD + Adaptateur SD : 31,06 € au lieu de 89,99 €

› Chargeur sans Fil pliable, ELEGIANT – rechargement rapide : 24,49 € au lieu de 40,99 €

› LeaderPro – Oreillette Bluetooth sans Fil V5.0 + Boîtier pour Recharge, Étanche IPX5 : 49,99 € au lieu de 69,99 €

› Batterie Externe, Boslisa 10000mAh Power Bank, sans Fil – Certifiés Qi : 46,99 € au lieu de 79,99 €

› Fitbit Ionic Montre-Coach Connectée, Edition Spéciale Adidas : 254,90 € au lieu de 329,95 €

› Microsoft Surface Pro (Core i5, RAM 8 Go, SSD 128 Go, Windows 10 Pro) avec Clavier AZERTY Platine Inclus : 999 € au lieu de 1328,99 €

› Casque Beats Solo3 – sans fil – Noir : 199 € au lieu de 299 €

› Feiyu Vimble 2 – Stabilisateur 3 axes – contrôle sans fil + mini trépied + câble micro USB : 119,99 € au lieu de 179 €

› Station Oittm 5 en 1 pour Apple Watch et iPhone (Gris) : 25,99 € au lieu de 43,99 €

› Écouteurs Bluetooth, ELEGIANT – Intra-auriculaires : 38,99 € au lieu de 79,99 €

› SanDisk – SDIB20N-256G-GN9UE – iXpand Base 256Go, pour charger votre iPhone et sauvegarder son contenu : 178,82 € au lieu de 219,99 €

› IntimaTe WM Heart Racing Chaise de Gamer Ergonomique Fauteuil de Bureau PU Siège Baquet Gaming : 80,99 € au lieu de 129,99 €

› TecTecTec XPRO4+ Caméra Sport 4K Ultra HD – WiFi : 199,99 € au lieu de 299,99 €

› Ultimate Ears BOOM 2 Enceinte sans fil/Enceinte Bluetooth (Waterproof et Antichoc) – Vert/Bleu : 99 € au lieu de 199 €

› Ultimate Ears MEGABOOM Enceinte Bluetooth/Enceinte sans Fil (Waterproof et Antichoc) – Obsidian : 149 € au lieu de 299 €

› Ultimate Ears WONDERBOOM – Enceinte Bluetooth, Waterproof avec Connexion Double – Combo Noir et Gris : 99 € au lieu de 199 €

› Enceinte Bluetooth 12W, DOSS – Commande tactile – 12h d’autonomie : 37,99 € au lieu de 89,99 €

› Sararoom – Chargeur sans Fil pour iPhone 8/8 Plus/X et Apple Watch : 35,99 € au lieu de 59 €

› Jabra Move – Casque Audio sans Fil – Version EU – Or : 49,99 € au lieu de 99,99 €

› AUKEY – Chargeur USB Secteur 2 ports 24W 4,8A avec Technologie AiPower : 12,99 € au lieu de 19,99 €

› Bonai – Batterie Externe, 23800mAh – 4 ports – Or Rose : 29,99 € au lieu de 41,99 €

› Chargeur sans fil rapide de ESR – 5W pour iPhone & 10W pour smartphones Android – Alliage de Zinc – Ultra fin – Garantie à vie : 18,99 € au lieu de 39,99 €

› Netatmo Pluviomètre connecté sans-fil pour la Station Météo : 62,99 € au lieu de 68,77 €

› Netatmo – Station Météo Intérieur Extérieur Connectée Wifi : 143,65 € au lieu de 169 €

› Garmin Vivosport – Bracelet de Sport avec GPS et Cardio Poignet – Taille S/M – Noir/Gris Anthracite : 141,99 € au lieu de 169,99 €

› Philips Hue Pack de 2 ampoules connectées White & Color E27 – Fonctionne avec Alexa : 82,99 € au lieu de 99,99 €

› Wacom Cintiq 27QHD Touch – Tablette Graphique – Noir : 2260,99 € au lieu de 2899,30 €

› Wacom Cintiq 22HD Pen Only Tablette Graphique – Noir : 1549,96 € au lieu de 1728,47 €

› Wacom Cintiq Pro 13″ – Ecran interactif – Compatible avec Mac et Windows – Noir : 920,77 € au lieu de 1099,90 €

› Bose SoundLink Revolve+ Enceinte Bluetooth – Argent + Amazon Echo Dot (2ème Génération), Enceinte Connectée avec Alexa, Blanc : 342,89 € au lieu de 395,94 €