Warren Buffet détient maintenant 50 milliards de dollars en actions Apple

En avril, lorsque les actions d’Apple ont explosé alors que les inquiétudes s’accumulaient sur les ventes de l’iPhone X, l’investisseur milliardaire Warren Buffet a récupéré les actions sous-évaluées par les actionnaires d’Apple. À l’époque, c’était la panique totale à Wall Street concernant les actions Apple, ce qui s’est traduit par une baisse rapide de 8%, ce qui avait supprimé 75 milliards de dollars de l’évaluation de la société à l’époque.

La holding de Buffet, Berkshire Hathaway, a saisi 75 millions d’actions d’Apple au cours du premier trimestre de cette année à un prix inconnu. À la fin du mois de juin, le dépôt 10-Q de Berkshire Hathaway auprès de la SEC avait révélé la propriété d’environ 246,5 millions d’actions d’Apple, évaluées à plus de 51,5 milliards de dollars.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a toujours salué l’appropriation croissante d’Apple par Buffet. Après tout, l’Oracle d’Omaha est un investisseur à long terme et détient souvent son stock depuis des décennies. Ce n’est pas non plus l’un des pirates d’entreprises comme un autre investisseur d’Apple, Carl Icahn. L’anti-Buffet, Icahn avait vendu ses actions à Apple en 2016 et, bien qu’il ait réalisé un bénéfice de 2 milliards de dollars, s’il avait attendu un peu plus de deux années supplémentaires, il aurait gagnée une somme bien plus importante.

« Nous n’achetons pas d’actions lorsque nous achetons Apple, dans notre esprit. Nous achetons 5% d’une entreprise. Nous achetons 100% de certaines entreprises, et quand elles sont détenues publiquement, nous achetons 5%, mais nous apportons la même pensée. Nous apprécions beaucoup l’économie de leurs activités. Et nous aimons beaucoup leur gestion, leur façon de penser et leur façon d’agir. » – a déclaré Warren Buffet.

Alors qu’Apple est la plus grande holding de Berkshire Hathaway, cette dernière détient 5,1% d’Apple. Cela en fait le troisième investisseur d’Apple après les sociétés de fonds d’investissement Vanguard et BlackRock.