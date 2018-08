Logitech Powered, le chargeur sans fil conçu avec Apple

Logitech Powered est le nom du nouveau chargeur sans fil créé en collaboration avec Apple. Le produit agit également comme un support.

Apple n’a pas de véritable chargeur sans fil sur le marché, du moins tant que l’AirPower n’est pas sur le marché, car la norme Qi a permis à de nombreux fabricants d’en réaliser différents types. Ce Powered Logitech pourrait être intéressant, car il a été réalisé en étroite collaboration avec Apple.

Logitech a présenté aujourd’hui son dernier accessoire dédié aux utilisateurs d’iPhone. Le Logitech Powered est un accessoire qui offre aux utilisateurs d’iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X un moyen élégant de charger leur périphérique sans fil.

Ce chargeur se caractérise par la forme du support qui accueille et supporte l’iPhone de manière simple pour commencer à charger sans que l’utilisateur ait à se préoccuper de trouver l’alignement idéal. De plus, les bords gardent l’iPhone fermement dans le chargeur, supportant également les modèles Plus.

Le Logitech Powered sera disponible sur le site Web de Logitech d’ici la fin du mois, mais nous ne connaissons pas les prix et la disponibilité dans notre pays. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.