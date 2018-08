Des prix en baisse pour les smartphones ? Mieux vaut oublier !

Les analystes s’accordent à dire que le succès de l’iPhone X, associé à d’autres facteurs clés, ne contribuera pas à faire baisser les prix des prochains smartphones haut de gamme.

Quand Apple a franchi en Amérique la barre des 1 000 $ pour son iPhone X en septembre dernier, beaucoup, y compris les professionnels et non, ont fait preuve d’un scepticisme énorme. Il y avait une grande confusion et beaucoup doutaient que les gens allaient casser leur tirelire pour un téléphone dont le coût a dépassé celui de deux autres tout aussi bon, à savoir l’iPhone et l’iPhone 8 et 8 Plus.

Pourtant, les chiffres records d’Apple ont raconté une toute autre histoire. Il y a eu de nombreuses critiques qui se sont révélées fausses ou complètement hors de propos comme cela a été le cas du prétendu flop de l’iPhone X. De plus, le succès de ce dernier était évident : Tim Cook, le PDG d’Apple, a déclaré que l’iPhone X s’est vendu plus que tout autre appareil Apple dans chaque semaine depuis sa mise en vente le 3 novembre 2017. Les chiffres prouvent que c’est un succès sans équivoque.

Cependant, beaucoup espèrent un destin différent…sans même parler des haineux. De nombreux clients d’Apple (et d’autres) espéraient en effet que l’échec iPhone X pourrait réduire le prix en 2018 aussi bien chez Apple que chez ses concurrents.

Malheureusement, cette baisse des prix, pour le haut de gamme Apple et pas seulement les smartphones, pourrait ne pas se produire, bien au contraire…

Les ventes substantielles d’iPhone X ont montré que les acheteurs traditionnels sont prêts à y mettre le prix. Et selon les rumeurs, un iPhone X Plus sera de sortie en septembre, et son prix pourrait débuter à 1100$ au lieu de 999$ pour l’iPhone X aux États-Unis.

« Samsung, Huawei et OnePlus suivent tous l’exemple d’Apple qui consiste à augmenter les prix de leurs appareils phares », explique Jessica Dolcourt, de CNET.

Selon LG, la raison de ses prix en augmentation est liée au coût des composants, des prix des concurrents, entre autres. Le fabricant pense qu’une augmentation de ces coûts et de ces facteurs fait suite à un ajustement de tous les principaux concurrents.

Le coût des composants est l’un des facteurs, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises dans le cadre de cette augmentation de prix. Les doubles caméras et triples, les écrans plus sophistiqués ou la détection des visages en 3D sont des technologies qui ont entraîné des coûts non négligeables.

Ben Wood, analyste en chef chez CCS Insight, a déclaré : « Je suis certainement d’avis que certaines augmentations de coûts proviennent des composants et du processus de fabrication, mais pas dans cet ordre de grandeur. Je pense également qu’Apple a pris la décision stratégique d’augmenter le prix du modèle phare afin de maximiser les rendements d’une gamme vraiment incroyable. »

Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies, est d’accord : « Il y a certainement beaucoup plus que jamais sur ces téléphones. Le coût des matériaux augmente certainement pour ces appareils, mais je pense qu’une marge bénéficiaire est appliquée par les fabricants à leurs produits phares, car ce sont des symboles de statut. »

Il est donc évident que la dynamique des prix a actuellement des causes différentes. Les smartphones haut de gamme en 2019 des principaux fabricants sont malheureusement attendus à des prix très élevés. Mais si la chute des prix ne semble pas se produire, il n’est pas dit que le marché, quelle que soit sa latitude, peut réagir positivement.