Apple rejoint The Thread Group, des améliorations en vue pour HomeKit ?

Apple a rejoint The Thread Group, un groupe dédié aux technologies de la maison intelligente. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation sur les motivations qui ont poussé Apple dans cette direction, il est possible qu’un projet lié à l’amélioration de HomeKit soit en cours.

Ce groupe se destine essentiellement à créer un nouveau réseau standard destiné à simplifier le travail des différentes technologies de la maison intelligente. Thread est conçu pour prendre en charge divers dispositifs allant des appareils ménagers, de la climatisation et de l’éclairage à la sécurité, au contrôle d’accès, etc.

Lee Ratliff, analyste chez IHS, explique que la décision d’Apple de rejoindre The Thread Group pourrait indiquer un désir de renouveler et d’améliorer HomeKit. Google et Nest prennent déjà en charge Thread, ainsi que Amazon. Ratliff note que l’adhésion d’Apple au groupe pourrait marquer « le début d’une convergence » des différentes plateformes Smart home.

Dans l’attente d’une confirmation officielle par Apple, ce qui pourrait expliquer son entrée dans le groupe, nous ne pouvons rester qu’avec certaines hypothèses. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.