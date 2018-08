Apple planche sur un iPad pliable !

Alors que les rumeurs évoquent un possible iPhone flexible dans les années à venir, Apple réfléchirait également un iPad pliable.

D’après un nouveau brevet accordé à Apple par l’USPTO, le futur de la gamme iPad sera apparemment bien plus importante qu’une simple optimisation des performances. Intitulé « foldable cover and display », le brevet décrit une méthode permettant à l’écran de se replier sur lui-même sans que cela ait une incidence sur la dalle. Une fois replié, les coins de l’écran seraient en effet plutôt arrondis que complètement plié. Sur les figures ci-dessous, on voit nettement que l’iPad est plié en trois parties, de sorte à ce qu’il prenne la forme d’une petite chemise de transport.

Au final, l’écran serait suffisamment flexible pour supporter ce genre de manipulation, encore faut-il que la technologie soit prête. Notez qu’une fois l’iPad plié, l’utilisateur n’est plus en mesure d’interagir avec l’écran.

L’idée d’Apple est clairement de proposer un iPad de grande taille, capable de prendre une autre forme pour faciliter son transport. Bien évidemment, ce brevet ne signifie pas qu’Apple va l’appliquer dans l’immédiat, ou même l’appliquer tout court. Elle détient aujourd’hui de nombreux brevets qui restent au fond d’un tiroir en attendant le moment opportun ou que la technologie ait fait des progrès.