WhatsApp, bientôt des annonces visibles dans la fonction État

Mauvaise nouvelle pour tous les utilisateurs utilisateurs fidèles de Whatsapp, car l’application de messagerie se prépare à lancer ce que beaucoup auront du mal à digérer.

Les annonces les plus redoutées feront leur apparition l’année prochaine dans les États, créant certainement une nuisance pour les utilisateurs, bien que la formule et la fréquence avec laquelle ces annonces seront distribuées ne sont toujours pas claires.

Comme l’a révélé un porte-parole de WhatsApp, il sera également bientôt introduit la possibilité pour les entreprises et les professionnels de se connecter avec leurs utilisateurs via WhatsApp, cette fonctionnalité sera disponible au cours de l’année prochaine et devrait conduire à un revenu très visible pour le réseau social de Zuckerberg. Voici ce que révèle le porte-parole de Facebook :

« La société lancera de nouveaux types d’annonces pour informer les utilisateurs qu’ils peuvent envoyer des messages directement aux entreprises via WhatsApp pour toute question concernant le service client. WhatsApp facturera aux entreprises un montant compris entre un demi et neuf cents par dollar, selon le pays, pour chaque message envoyé à un client potentiel.

Environ 100 entreprises ont testé la fonctionnalité, dont Singapore Airlines, la société de commerce électronique Wish et la société de partage de voyages Uber. »

Que pensez-vous de cette nouveauté imminente ?