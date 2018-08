🎮Nouveaux jeux iOS : Pocket City, Kung Fu Z, Skater – Let’s Skate et plus

En ce jeudi 2 août, les développeurs et les studios proposent une nouvelle flopée de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Pocket City, Kung Fu Z, Skater – Let’s Skate et plus.

Pocket City

Pocket City : 5,49 €

Construisez votre propre ville en tant que nouveau maire. Créer des zones résidentielles, commerciales et industrielles. Construire des parcs et des lieux de loisirs. Répondez au crime et aux catastrophes. Regardez votre ville s’animer !

Marble Legends: 3D Arcade Game

Marble Legends: 3D Arcade Game : Gratuit

Jouez aux billes d’une toute nouvelle façon dans ce jeu de simulation passionnant basé sur des effets physiques avancés, avec des graphismes extraordinaires, des tonnes d’action et de défis pour s’amuser n’importe quand et n’importe où !

Kung Fu Z

Kung Fu Z : Gratuit

Sauvez la terre d’une apocalypse zombie dans le nouvel opus de Tiny Titan, Kung Fu Z! Rencontrez Zak, passionné d’arts martiaux et héros improbable, qui trouve sa méditation matinale interrompue par les morts-vivants. Maintenant, armé seulement de ses poings, de ses pieds et de son intelligence, il doit sauver la ville des plans diaboliques de l’infâme Dr Z!

Dark Things

Dark Things : Gratuit

Quête classique de type Point & Click. M. Doe devra prendre des choses étranges, résoudre des énigmes et découvrir de sombres secrets … Mais il doit essayer de faire en sorte que personne ne connaisse ses propres secrets.

Skater – Let’s Skate

Skater – Let’s Skate : Gratuit

Prenez votre skateboard tout de suite ! Un jeu de parkour pittoresque avec un contrôle facile tout en exigeant des compétences difficiles. Des paysages fabuleux et des niveaux riches suffisent à vous plonger dans le jeu.

Chicken Rider

Chicken Rider : Gratuit

Chicken Rider est runner sans fin dans lequel le joueur prend le contrôle du jeune ours polaire. Le petit ours se bat pour la liberté animale. Mais pendant la tentative de libération du poulet, tout ne fonctionne pas selon le plan. Notre héros allume accidentellement l’alarme et il est obligé de fuir sur le seul véhicule restant … le poulet.

1 vs Zombies

1 vs Zombies : Gratuit

L’Apocalypse Zombie est là !! C’est à vous de défendre la ville. Tuez autant de zombies que possible. Vaincre le boss zombie pour survivre aux zombies hurming !! Faites le plein d’armes pour vous aider à survivre. Collectez des pièces pour battre les Zombies Boss, pour utiliser des armes, améliorer des armes à feu, des grenades, des pare-feu et plus encore.

Someplace Deathly

Someplace Deathly : Gratuit

Tu es CatHead. Ton humain a été grièvement blessé et laissé pour mort. Il ne tient plus qu’à toi de le défendre et le sauver des chauve-souris tueuses diaboliques… Et s’échapper vers le monde des vivants!