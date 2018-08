Apple supprime le programme d’affiliation pour les applications

Apple a annoncé qu’il supprimerait le programme d’affiliation pour les applications iOS et macOS, grâce auquel les sites Web pourraient partager des liens vers les magasins d’applications, gagnant de petits pourcentages basés sur les téléchargements des utilisateurs.

Apple explique dans un mail que nous avons reçu, avoir pris la décision de supprimer les applications du programme d’affiliation en raison de diverses mises à jour graphiques et fonctionnelles de l’App Store sur iOS et Mac :

« Merci d’avoir participé au programme d’affiliation des applications. Avec le lancement du nouvel App Store sur iOS et macOS et leurs méthodes avancées de découverte d’applications, nous supprimerons les applications du programme d’affiliation. À compter du 1er octobre 2018, les frais pour les applications iOS et Mac et le contenu intégré à l’application seront supprimés du programme. Tous les autres types de contenu (musique, films, livres et télévision) restent dans le programme d’affiliation. »

Actuellement, Apple propose à ses partenaires affiliés 7% de l’argent généré par un achat sur iTunes, y compris les applications. L’année dernière, Apple avait tenté de réduire ce pourcentage à 2,5% pour les applications, puis a décidé de le maintenir à 7% après les fortes critiques des développeurs et des éditeurs. Cependant, les taux sont tombés à 2,5% sur le contenu intégré à l’application.

Á compter d 1er octobre 2018, les commissions de téléchargement ne seront donc plus proposées. C’est un réel coup dur pour les sites web spécialisés comme iPhonote, TouchArcade, AppShopper et bien d’autres qui, au cours des dernières années, ont contribué à faire connaître de nombreuses applications et jeux grâce ce programme d’affiliation. Les développeurs eux-mêmes, en particulier les développeurs indépendants, pourraient être touchés par cette décision, car les sites Web spécialisés dans les applications et les jeux s’intéresseront de moins en moins aux nouvelles versions.