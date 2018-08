Le prix de vente moyen de l’iPhone continue d’augmenter

Une fois de plus, Apple a surpris les analystes avec un trimestre fiscal supérieur aux attentes et un chiffre d’affaires record pour l’entreprise.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 17% par rapport à la même période il y a un an. L’iPhone X est confirmé comme étant le modèle le plus vendu et permet d’augmenter le prix de vente moyen des smartphones Apple. Le CA des ventes d’iPhone a augmenté de 20% par rapport à la même période en 2017, bien que les ventes en termes d’unités n’aient augmenté que de 1%. Le prix de vente moyen de l’iPhone est en effet passé de 606 à 724 dollars, grâce aux excellents résultats de l’iPhone X.

L’iPhone X est également le smartphone Apple le plus vendu du trimestre, grâce à une satisfaction client qui atteint 98%. Parmi les acheteurs, il y a encore beaucoup de switchers qui ont décidé de quitter Android pour acheter le nouvel iPhone.

Rappelez-vous quand l’iPhone X a été présenté au prix de 999 $ aux États-Unis ? Beaucoup d’analystes ont crié au flop, mais aujourd’hui nous pouvons confirmer que ce n’était pas le cas. En effet, l’iPhone X continue d’être l’iPhone préféré des acheteurs, malgré son prix plus élevé.

Les résultats de ce trimestre sont encore plus importants si l’on considère que le marché des smartphones se développe de moins en moins et que, surtout dans les pays émergents, ce sont souvent les appareils Android de milieu de gamme qui sont le plus vendus.

Apple a toutefois confirmé que, si vous créez un produit de qualité, soigné dans les moindres détails, avec un design innovant, soutenue par une plateforme mature, malgré quelques bugs, les clients restent fidèles quel que soit le prix.

Le véritable défi d’Apple est maintenant d’attaquer les marchés émergents, en particulier en Asie. L’idée d’un iPhone LCD à 799 $ pourrait être un pari gagnant, même si le prix est encore très élevé par rapport à de nombreuses alternatives Android.