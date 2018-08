Facebook / Instagram : bientôt un outil pour gérer le temps passé sur les réseaux

Facebook et Instagram ont officiellement présenté les nouveaux outils qui seront bientôt disponibles sur les applications iOS pour permettre aux utilisateurs de surveiller leur temps passé sur les deux réseaux sociaux.

Un peu comment ça va se passer avec iOS 12 et la fonction Temps d’écran, bientôt les applications Facebook et Instagram intégreront un outil complet conçu pour limiter la « dépendance sociale » des utilisateurs. L’intention de la société est de promouvoir des habitudes plus saines et de limiter l’utilisation des plateformes sociales par les utilisateurs. Cela peut sembler contre-intuitif, puisque plus nous passons de temps sur leurs applications et plus leurs revenus sont importants, mais probablement que ces outils font partie d’une stratégie différente et bien pensée.

Les outils seront disponibles sur la page des paramètres des deux applications iOS et afficheront un tableau de bord complet avec les activités effectuées sur Facebook et Instagram, le temps quotidien passé sur les réseaux sociaux et les statistiques complètes de la dernière semaine pour chacune des deux applications.

Facebook explique que ces outils ont été créés en collaboration avec des experts en psychologie et en santé mentale, précisément pour aider les utilisateurs qui ne peuvent se détacher des réseaux sociaux : « Nous voulons que le temps que les gens passent sur Facebook et Instagram soit intentionnel, positif et stimulant. Notre espoir est que ces outils donnent aux gens un plus grand contrôle sur le temps qu’ils passent sur nos plateformes et favorisent également les conversations entre parents et adolescents sur les meilleures habitudes en ligne pour eux. »

Les outils offriront également certaines fonctionnalités pour personnaliser les notifications push en fonction du temps passé sur Facebook ou Instagram. Nous recevrons ensuite des alertes indiquant que nous avons passé trop de temps sur les réseaux sociaux.