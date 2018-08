Huawei devient le deuxième fabricant de smartphones, devant Apple

Les données relatives aux produits livrés au dernier trimestre de 2018 sont tombées et montrent qu’Apple s’est fait battre par Huawei.

D’après les résultats de l’IDC, il ressort que par la première fois de son histoire, Huawei est dépassé le géant américain. Le nombre total de produits expédiés est proche des 342 millions, encore une baisse d’environ 1,8% par rapport à l’année dernière. De son côté, Huawei a atteint 54,2 millions d’unités expédiées, soit une part de marché de 15,8% et enregistre une augmentation de 11% par rapport à 2017. Pour Apple, l’augmentation de 11,8% est excellente par rapport l’année dernière, soit 41,3 millions de produits expédiés, cependant, cela ne représente que 12,1% de part du marché mondial.

Huawei parvient pratiquement à fonctionner, avec les limitations nécessaires, dans tous les pays du monde. La composante asiatique, compte tenu également de son origine, est très importante sur ce marché et est même capable de déplacer l’équilibre général de certains actifs. En Asie, plus précisément en Inde et en Chine, Apple connaît ses plus grandes difficultés de vente, comme nous le savons tous depuis un certain temps. Il faut dire aussi que pour Cupertino cette période doit être qualifiée de phase de grande transition qui, en attendant les nouveaux modèles de l’automne, pourrait à nouveau renverser ce résultat. Chez Huawei, il convient de noter qu’aujourd’hui, comme nous l’avons déjà dit, le P20 Pro représente l’une des meilleures alternatives concrètes à l’iPhone et à iOS.

La course à la deuxième place derrière Samsung n’a peut-être pas été décernée à Apple, qui est prête à regagner sa place qui lui revient depuis plusieurs années. 2018 est encore long à bien des égards et nous nous attendons à ce que les nouveaux iPhone lui permette de relever ce défi.