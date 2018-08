Promo Koogeek : Prise intelligente à 29,99 € et Ampoule LED intelligente à 27,99 €

Le fabricant Koogeek propose en ce moment une remise immédiate sur sa prise intelligente et son ampoule LED intelligente.

Pour bénéficier de ces remises, il suffit de saisir les codes promo lors de la validation de votre commande. Vous économiserez entre 10 et 12 € sur chaque produit.

› Koogeek Prise Intelligente Wifi Smart Plug, 2.4GHz – compatible HomeKit, Siri, Alexa et Google Home : 29,99 € avec le code D4IO3ZGY au lieu de 39,99€

Cette prise permet de garder le contrôle sur ce qui est branché. Vous pouvez surveiller la consommation des appareils connectés, créez des scènes pour controler simultanément plusieurs appareils compatibles HomeKit, et définissez des horaires et des minuteries personnalisés. Tout cela est possible à distance grâce à la compatibilité avec l’app Maison d’Apple, Siri, Alexa et Google Home.

› Koogeek Ampoule LED wifi E27 Intelligente – compatible Alexa, Homekit, Siri, Google Assistant 8W 500LM Dimmable Lumière 16 millions de couleurs télécommande : 27,99 € avec le code 3SNP8288 au lieu de 39,99€

Cette ampoule LED de 8 watts fournit 500 lumens de lumière avec une température de couleur réglable de 2700K jusqu’à 6000K. Il est possible de la contrôler à distance avec l’app Maison, Siri, Alexa, Google Assistant. Il est également possible d’en connecter plusieurs à la fois de sorte à créer des scènes et de définir des horaires (pour les allumer et les éteindre automatiquement).

Nous avons reçu un lot de deux de ses ampoules, et on peut vous dire qu’elles offrent un vrai confort d’utilisation. Plus besoin de se lever pour les allumer ou les éteindre, vous le faites à distance soit à la voix, soit avec l’application dédiée de Koogeek. Ce n’est pas tout puisqu’elles permettent également de changer l’ambiance d’une pièce en une seconde grâce à son large de choix de couleurs. Et la compatibilité avec l’app Home est juste parfaite, nous n’avons jamais eu de problèmes connexion ou autres. C’est un réel plaisir de passer d’une ampoule traditionnelle à une ampoule vraiment intelligente.