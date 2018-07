Apple embauche Sterling Crispin, un expert en réalité virtuelle

Les efforts d’Apple sur la réalité augmentée et virtuelle se poursuivent. La firme de Cupertino a recruté le développeur d’une application de conception VR.

Selon un nouveau rapport de Variety, Apple aurait engagé Sterling Crispin, le développeur de l’application VR « Cyber ​​Paint ». Ce n’est en effet pas un mystère, Apple travaille d’arrache-pied sur des applications de réalité virtuelle et augmentée. Jusqu’à présent, tout est encore sous le sceau du secret, mais suite aux rumeurs incessantes et aux déclarations de Tim Cook, il est fort probable qu’Apple prépare plusieurs nouveautés liées à la réalité virtuelle et augmentée.

À ce jour, la seule application d’Apple qui traite de la réalité augmentée est le framework ARKit. On peut donc s’attendre à ce que le géant américain en dévoile d’autres très prochainement.

Pour information, l’application Cyber ​​Paint permet aux utilisateurs d’utiliser la réalité virtuelle pour créer des images 2D et à 360 degrés à l’aide d’un casque dédié. Actuellement, l’application est disponible pour le HTC Vive Focus, l’Oculus Go et le Google Day Dream. Il est possible qu’Apple ait engagé le développeur pour concevoir une cette application similaire dédiée à son propre casque VR, qui ne devrait pas voir le jour avant 2020.

Le rapport d’aujourd’hui explique qu’Apple a embauché Crispin en tant que « researcher prototype » en mai, comme le montre son profil LinkedIn. Les détails plus spécifiques sur son rôle ne sont pas clairs, bien qu’il possède une vaste expérience en tant que développeur VR et concepteur d’expérience utilisateur.