WhatsApp active les appels vidéo et audio de groupe

Comme prévu au mois de mai, les appels vidéo et les appels audio de groupe sont maintenant disponibles sur WhatsApp.

Grâce à cette fonction, il est possible d’effectuer des appels de groupe vidéo ou audio sur WhatsApp jusqu’à un maximum de 4 participants. WhatsApp anticipe l’arrivée des appels vidéo de groupe sur FaceTime, qui n’arrivera qu’avec iOS 12 à la fin du mois de septembre. WhatsApp explique que les utilisateurs passent plus de 2 milliards de minutes par jour sur les appels, il était donc essentiel d’activer cette fonctionnalité dans l’application de messagerie la plus utilisée dans le monde.

Actuellement, les appels vidéo et les appels audio de groupe sur WhatsApp sont limités à quatre personnes au total (FaceTime prendra en charge 34 utilisateurs en même temps).

WhatsApp explique que tous les appels de groupe sont cryptés de bout en bout. En outre, cette fonctionnalité est conçue pour fonctionner de manière fiable dans le monde entier, y compris dans les zones où les conditions du réseau ne sont peut-être pas les meilleures :

« Pour passer un appel de groupe, lancez simplement un appel vocal ou un appel vidéo et appuyez sur le nouveau bouton “Ajouter un participant” dans le coin supérieur droit, pour pouvoir ajouter plus de contacts à l’appel. »

La fonctionnalité est actuellement disponible dans les versions iOS et Android de l’application.

