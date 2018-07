Apple Music diffusera bientôt le doc sur l’album « Rainbow » de Keisha

Un an après la publication de l’album Rainbow de Keisha, un documentaire dédié à sa création et aux coulisses arrivera sur Apple Music.

Considéré comme l’un des meilleurs albums de ces derniers mois, le documentaire « Rainbow » raconte quelques nouveaux aspects de Keisha et offre un regard sur la façon dont sont nés certaines des chansons les plus belles. Nous trouverons des images en direct inédites, dans les coulisses des enregistrements et des histoires racontées par la chanteuse.

 

« J’espère que ce film inspire les autres à ne jamais abandonner, même si vous vous sentez plein de douleur ou perdu, car après la tempête vient un arc-en-ciel. La dépression, l’anxiété et la maladie mentale sont des choses dont nous devons parler davantage, et il n’y a pas de honte à demander de l’aide. Prendre la décision de travailler sur vous-même est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. J’espère que ce film aidera à apporter de la lumière et de l’amour à tous ».

Le documentaire sera disponible sur Apple Music à partir du 10 août.