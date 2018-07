😱Destockage : iPhone 6 64Go à 229 €, iPhone 6 16Go, iPhone 5s / 5c dès 109 €

RueDuCommerce propose en ce moment un Destockage sur les iPhone 6 64Go/16Go à partir de 179€, et les iPhone 5s/5c dès 109 €.

Il s’agit d’appareils reconditionnés à neuf, lesquels ont reçu plus de 20 points de contrôles dont :

Batterie vérifiée – Passe et reçoit les appels – Vérification des capteurs d’humidité/absence d’oxydation

Fonctionnement réseaux : 3G – 4G – Wifi – Bluetooth – Test charge et synchronisation – Test touches et tactile

Test appareil photo avant/arrière – Test micro et haut-parleur

Test vibreur – Test prise casque/écouteurs – Effacement des données et restauration du système

Traitement anti-bactérien – Câble d’alimentation et kit main libre neufs fournis

Tous sont livrés avec une boîte neutre et des accessoires (chargeur et kit piétons compatibles). Ils bénéficient également d’une garantie allant de 6 mois à 1 an.

› iPhone 6 64 Go – disponible en Argent, Or, Gris sidéral : 229,99 € avec le code MBP20

› iPhone 6 – iPhone 5s / 5c – plusieurs coloris : dès 109,99 €

Et si cela ne vous suffit pas, vous trouverez également un Destockage en cours sur les Samsung et PC portables reconditionnés :

› Boutique Samsung reconditionnés : à partir de 129,99 €

› PC Portables rreconditionnés : à partir de 149,99 €

En plus de ces promotions, le site propose aussi des Ventes Flash à ne pas manquer. Vous trouverez des produits informatiques, des iPhone & iPad, des ordinateurs et plus encore.