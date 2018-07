Tim Cook a fait une intervention au Festival Loveloud 2018

Comme prévu, Tim Cook a fait un discours durant le Loveloud Festival de 2018, événement organisé pour aider à déclencher une conversation pertinente et vitale sur ce que signifie aimer, comprendre, accepter et soutenir inconditionnellement les jeunes LGBTQ+.

Cook est monté sur la scène avant les Dragons Imagine, partageant certaines de ses pensées avant de présenter le groupe :

« Je suis devant vous ce soir en tant qu’ancien, fan de sports, PDG, amoureux de l’Utah et fier d’être un américain gay. Je viens livrer un message simple que je veux que chaque personne LGBT fasse et croit en elle.

Vous êtes un cadeau pour le monde. Un cadeau unique et spécial, tout comme vous. Votre vie compte … mon cœur se brise quand je vois des enfants qui luttent pour se conformer à une société ou à une famille qui ne les accepte pas. Les gens qui luttent pour être ce que quelqu’un d’autre pense est normal. Trouvez votre vérité, partagez votre vérité, vivez votre vérité.

Laissez-moi vous dire. Normal est peut-être le pire mot jamais créé. Nous ne devrions pas tous être les mêmes, d’avoir les mêmes émotions ou penser les mêmes choses. Et il n’y a rien de mal avec vous.

Je sais que la vie peut être dure et lourde, et parfois elle peut sembler déraisonnable et insupportable, mais juste comme la nuit qui se transforme en jour, sachez que l’obscurité est toujours suivie par la lumière. Vous vous sentirez plus à l’aise dans votre peau, vos attitudes vont changer. La vie va s’améliorer et prospérer. »

Tim Cook confirme encore une fois être très attentif et participatif quand il s’agit de parler de questions telles que celles sur l’égalité sexuelle et raciale. Parmi les invités de l’événement, il y avait aussi l’acteur Alfonso Ribeiro, la danseuse Julianne Hough, la star Ellen Show Kalen Allen et bien d’autres.