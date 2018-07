Philips présente le miroir de salle de bain de la ligne intelligente Hue

Philips a dévoilé un nouvel appareil qui vient s’ajoute à sa gamme de lampes intelligentes Hue. Cette fois, il s’agit d’un miroir de salle de bain éclairé par Adore.

Hue Adore sera initialement disponible uniquement au Royaume-Uni, mais devrait bientôt arriver en France. C’est un miroir qui inclut un gradateur et des lumières LED qui forment un cercle élégant. L’appareil est résistant à l’eau (IP44) mais, contrairement aux autres produits Hue, il offre uniquement l’option lumière blanche, et non les 16 millions d’alternatives qui peuvent être contrôlées via l’iPhone et Siri.

Pour utiliser Hue Adore, vous devez acheter le pont Hue indispensable pour le contrôle via HomeKit.

Le nouveau miroir nécessitera plus d’efforts d’installation que les ampoules Hue, car il doit être câblé directement. Les prix n’ont pas encore été divulgués.