Steam passe au 64 bits sur Mac et le design de l’interface évolue

Enfin dirons les joueurs ! Valve a en effet mis les bouchées doubles ces derniers temps pour que Steam sur Mac prenne en charge le 64 bits. Cette excellente nouvelle s’accompagne également de changements au niveau de l’interface.

Valve n’avait en effet plus vraiment le choix de passer aux 64 bits puisque Apple a annoncé que macOS Mojave était la toute dernière itération à supporter les apps 32 bits. Désormais, les développeurs sont obligés de se confirmer à cette nouvelle règle s’ils veulent que leurs applications soient encore compatibles. De plus, le passage au 64 bits assurera de tirer partie des performances des dernières machines Mac.

Au niveau du design, Valve a également pris en compte les nouveautés de macOS, et notamment des boutons qui dataient d’OS X Yosemite. Parmi les autres nouveautés, Steam se dote d’un nouveau système de conversation Steam Chat. Les joueurs peuvent ainsi enchanger plus simplement entre eux, et profiter des conversations multiples grâce aux groupes de chat et au chat vocal.

Vous pouvez profiter de toutes ces nouveautés dès à présent en téléchargeant la mise à jour qui vous sera présentée lors du prochain lancement de Steam. Si vous ne l’avez pas encore installé alors, vous bénéficierez de la dernière version. Steam est disponible gratuitement sur le site de Valve.