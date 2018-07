L’Apple Watch réalise d’excellents résultats de ventes au T2 2018

Au deuxième trimestre de 2018, Apple a vendu 3,5 millions d’Apple Watch dans le monde, au moins d’après les données publiées par la société d’analyse Canalys.

Avec 3,5 millions d’Apple Watch, Apple a vendu 30% d’unités en plus par rapport à la même période il y a un an. Selon Canalys, de nombreux utilisateurs ont été convaincus d’acheter l’Apple Watch grâce à la disponibilité du modèle LTE.

L’Apple Watch Series 3 LTE a enregistré d’excellentes ventes en Asie, représentant 60% des 250 000 smartwatches d’Apple vendues dans la région.

Malgré un excellent résultat en termes d’unités vendues, la part d’Apple sur le marché smartwatch est passée de 43% au premier trimestre de 2018 à 34% au deuxième trimestre. Les analystes attribuent cela à la concurrence de plus en plus féroce, en particulier grâce aux bonnes performances de Fitbit et Garmin :

« Apple fait face à une menace croissante des concurrents, qui ont commencé à dépasser un million d’envois trimestriels. Les fabricants tentent de différencier leurs produits avec des fonctionnalités liées aux mesures avancées de la fréquence cardiaque, au coaching intelligent et à la cartographie. Les consommateurs ont maintenant une gamme beaucoup plus large de smartwatches à choisir qu’il y a un an. »

Au total, les expéditions mondiales de smartwatch ont atteint 10 millions d’unités au deuxième trimestre de 2018.

Pour Canalys, il est donc temps pour Apple de rafraîchir l’Apple Watch, notamment en termes de design. Selon les dernières rumeurs, la prochaine smartwatch Apple aura droit à des écrans plus grands et des bords encore plus minces que les modèles actuels.