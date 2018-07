🎮Nouveaux jeux iOS : Asphalt 9 Legends, Dive Inside, Hello Neighbor et plus

En ce jeudi 26 juillet, les développeurs et les studios proposent une nouvelle fois une flopée de jolis jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Asphalt 9 Legends, Dive Inside, Hello Neighbor et plus.

Asphalt 9 Legends

Asphalt 9 Legends : Gratuit

Affrontez les pilotes les plus intrépides au monde pour devenir la prochaine légende d’Asphalt – par les créateurs d’Asphalt 8: Airborne. Asphalt 9: Legends propose une vaste sélection de véritables hypercars de constructeurs de renom tels que Ferrari, Porsche, Lamborghini et W Motors. Choisissez votre bolide de rêve et faites la course dans de nombreux lieux spectaculaires à travers le monde. Repoussez vos limites et devenez une légende du circuit !

Dive Inside

Dive Inside : 1,09 €

Vous avez toujours voulu plonger dans la mer ? Naviguez à travers les profondeurs de la surface de la mer, explorez sa nature et essayez le rôle d’un chasseur de trésors qui a accepté une mission dangereuse pour trouver un objet mystérieux.

Isle of Skye

Isle of Skye : 5,49 €

Cinq clans s’affrontent dans une quête à la domination de l’Île de Skye. Seul le chef de clan qui aura su développer son territoire et commercer le plus judicieusement deviendra Roi !

holedown

holedown : 4,49 €

Creusez profondément en lançant des balles et en cassant des blocs, pour atteindre le centre des planètes. Avec des coups limités par tour et certains blocs bien fixés au mur, préparez votre stratégie et cherchez l’impact maximal. Casse le plus de blocs possible en ramassant des cristaux pour tes améliorations et descendre plus profondément sous la surface.

Waking Violet

Waking Violet : 3,49 €

Waking Violet est un jeu de casse-tête classique en 2D où vous pouvez vous déplacer de bas en haut, avec des sorts impressionnants et un système unique pour remonter dans le temps.

Nishan Shaman

Nishan Shaman : Gratuit

La légende de la chamane Nisan est un conte transmis par des générations de tribus minoritaires du Nord de la Chine depuis des milliers d’années. L’histoire retrace le périple d’une jeune femme chamane prénommée Nisan dans son combat contre les forces du mal pour sauver l’âme d’un jeune garçon.

Hello Neighbor

Hello Neighbor : Gratuit

Hello Neighbor est un jeu d’horreur furtif où vous devez vous faufiler dans la maison de votre voisin pour comprendre quels horribles secrets il cache dans le sous-sol. Vous jouez contre une IA avancée qui apprend de tous vos mouvements.

Slashy Knight

Slashy Knight : Gratuit

Embarque pour un voyage à travers de magnifiques décors cubiques, pleins de monstres maléfiques à abattre et de quêtes épiques à compléter ! Recrute de nouveaux héros et découvre leurs pouvoirs extraordinaires !

Numbala

Numbala : 5,49 €

Numbala vous embarque dans une aventure pour sauver votre ami chien tout en poursuivant la baleine mystérieuse de l’espace dans ce magnifique jeu de tir spatial primé. L’apprentissage des mathématiques devrait être amusant. C’est le jeu qui peut donner un avantage à votre enfant à l’école !

The Horus Heresy: Legions

The Horus Heresy: Legions : Gratuit

Jouez en tant que seigneur de guerre durant une guerre civile galactique du 31e millénaire dans ce jeu de cartes au rythme effréné. Construisez un deck de cartes pour rallier vos Space Marines, faites appel au soutien orbital et dominez le champ de bataille. Rejoignez une Loge ou créez la vôtre pour en affronter des milliers d’autres lors d’évènements mondiaux où vous remporterez de superbes récompenses.