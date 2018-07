Tim Cook présentera Imagine Dragons au festival Loveloud

Le PDG d’Apple, Tim Cook, prendra la parole au festival Loveloud de Salt Lake City, en Utah. L’événement de ce week-end est consacré à « initier la conversation vitale sur ce que signifie « aimer, comprendre, accepter et soutenir sans condition les jeunes LGBTQ + dans nos communautés ».

Selon un communiqué de presse, Cook sera le dernier orateur de Loveloud et présentera également Imagine Dragons.

Le PDG d’Apple Tim Cook clôturera une brochette exceptionnelle de conférenciers et d’interprètes du festival, dont l’actrice, chanteuse et danseuse Julianne Hough, l’actrice et chanteuse Jussie Smollett, la star Ellen Show Kalen Allen, Tegan Quin de Tegan et Sara, compositrice nominée aux Grammy Awards Justin Tranter, le musicien WRABEL, la chanteuse Mary Lambert, le médaillé d’argent olympique Freeskier Gus Kenworthy, l’actrice et danseuse Heather Morris, la bande dessinée Dana Goldberg et les auteurs-compositeurs-interprètes VINCINT & Parson James.

Le chanteur d’Imagine Dragon, Dan Reynolds, note :

« Tim Cook nous rejoint en Utah pour LOVELOUD pour envoyer un message clair aux jeunes LGBTQ qu’ils ont un potentiel illimité pour réaliser leurs rêves. Tim est un défenseur indéfectible des droits de l’homme et de l’égalité, et nous sommes ravis qu’il rejoigne notre ligne puissante – des orateurs et des interprètes. »

LOVELOUD a été fondée en 2017 par Reynolds pour aider à initier la conversation pertinente et vitale de ce que signifie aimer, comprendre, accepter et soutenir inconditionnellement les jeunes LGBTQ + dans le but de garder les familles unies.