Siri s’améliore, mais l’assistant Google est toujours devant

Quelques mois après le dernier test, Loup Ventures a publié les données mises à jour sur la qualité de Siri, Google Assistant, Alexa et Cortana par rapport aux réponses obtenues sur 800 questions en anglais.

Quant à Siri, l’assistant d’Apple a inclus 99% des questions et répondu correctement à 78,9%. Cependant, il s’agit d’une nette amélioration par rapport aux 66,1% des demandes auxquelles Siri a répondu correctement en avril 2017.

Loup Ventures classe chaque assistant numérique selon deux paramètres : « Avez-vous compris ce qui était demandé ? » et « Avez-vous fourni une réponse correcte ? ». Les questions étaient classées en cinq catégories, y compris Local (exemple: « Où est le bar le plus proche ? »), Commerce (« Pouvez-vous commander plus de serviettes en papier ? »), Navigation (« Comment puis-je me rendre au centre-ville ? »), Information (« Qui joue cette équipe ce soir ? ») Et Commande (« N’oubliez pas d’appeler Steve à 14h aujourd’hui »).

Pour le test, des questions ont été posées à Siri sur un iPhone avec iOS 11.4, à Google Assistant sur un Pixel XL, à Alexa et à Cortana sur leur application iOS respective.

La meilleure catégorie pour Siri était celle des contrôles, avec 90% des réponses correctes qui ont permis à l’assistant d’Apple de dépasser toute la concurrence. Le test demandde vérifier certaines fonctionnalités de l’iPhone, certains accessoires pour la maison, Apple Music et bien plus encore.

Siri a également obtenu de bons résultats en local (87%) et en navigation (83%), mais a perdu des points dans l’information (70%) et le commerce (60%).

Google Assistant s’en sort le mieux dans toutes les catégories, à l’exception des commandes remportées par Siri.

Voici les conclusions des tests :

« Nous avons trouvé Siri légèrement plus utile et polyvalent (répond à un langage plus souple) dans le contrôle du téléphone, de la maison intelligente, de la musique, etc. Notre série de questions comprenait également un bon nombre de requêtes liées à la musique (l’action la plus courante pour les enceintes intelligentes). Apple, fidèle à ses racines, a fait en sorte que Siri soit capable de gérer parfaitement cet aspect à la fois sur iPhone et sur HomePod. »

Google Assistant est parfait pour lire les résultats de recherche et pour les informations qu’il peut rechercher et offrir.

Au total, l’Assistant Google a correctement répondu à 85,5% des 800 questions posées pendant le test, suivi par Siri à 78,5%. Alexa a répondu correctement à 61,4%, tandis que Cortana s’est arrêté à 52,4%. Il est cependant à considérer que Alexa et Cortana ont été testés via leur application iOS.