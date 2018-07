Asphalt 9 Legends est enfin disponible sur l’App Store !

Comme promis par Gameloft, Asphalt 9 Legends, le nouveau chapitre de l’un des meilleurs jeux de course sur smartphone, est maintenant disponible sur l’App Store.

Dans cette nouvelle version, le studio a placé la barre du réalisme encore plus haut grâce à une expérience visuelle unique digne des jeux consoles, un mode multijoueur très complet et de nouvelles fonctionnalités sociales.

Asphalt 9 : Legends a droit à une qualité graphique supérieure et nettement meilleure que les titres précédents. Le nouveau moteur graphique développé par Gameloft prend en charge la technologie HDR (High Dynamic Range) et PBR (rendu physique) et confère à chaque particule lumineuse un niveau de détail suffisant pour être reflété comme dans la réalité. Tout cela devrait donner une expérience de jeu immersive.

« Plongez dans ce jeu de course d’arcade hyperréaliste avec de véritables voitures méticuleusement détaillées, des techniques HDR, de superbes graphismes ainsi que des effets de particules transformant chaque course en une véritable superproduction hollywoodienne.

Collectionnez plus de 50 des monstres de vitesse les plus incroyables au monde. Chaque véhicule a été soigneusement sélectionné selon son esthétisme et ses hautes performances pour créer la sélection la plus attrayante d’un jeu Asphalt à ce jour. »

 

« Propulsés à la place du pilote, les joueurs pourront réaliser des cascades vertigineuses (énormes boosts de nitro, 360° complets, tonneaux, etc.) pendant leurs courses tout en parcourant des paysages époustouflants. Grâce au nouveau mode de conduite Touchdrive™, ils découvriront une nouvelle approche dans les commandes de pilotage qui ajoutera une dimension stratégique au pur plaisir de la course. »

Il est maintenant temps d’aller voir ce que vous valez dans ces courses exaltantes sur pass moins de 70 circuits dans des lieux réels ahurissants à travers le monde. « Courez autour de tornades géantes dans la nature sauvage américaine, évitez les glissements de terrain dans l’Himalaya et envolez-vous à partir de rampes pour exécuter des cascades spectaculaires. »

