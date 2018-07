Apple veut améliorer la compatibilité de l’iPhone avec les objectifs externes

Les accessoires d’appareil photo qui se connectent à l’iPhone ou à l’iPad pourraient mieux fonctionner à l’avenir. Apple évalue une série de façons d’adapter l’appareil photo d’un smartphone et de s’assurer que les photos prises avec les objectifs externes soient exceptionnelles.

Des accessoires tels que ceux d’Olloclip et d’autres fabricants tiers offrent aux utilisateurs différents moyens de rendre l’iPhone encore plus puissant, grâce à une série d’objectifs qui sont appliqués à l’appareil photo pour changer le type de prise de vue, comme le zoom grand angle, ou les lentilles Fish Eye.

Le nouveau brevet d’Apple comprend un système de lentilles, un photocapteur, un contrôle de caméra, une analyse d’image et un logiciel de traitement d’image, qui peuvent être utilisés pour analyser la qualité de l’image et détecter les problèmes. L’élément d’analyse contrôlerait la mise au point, la netteté, l’illumination relative, la distorsion optique, l’aberration chromatique, le grossissement, le vignettage et d’autres paramètres pour voir comment l’image a changé par rapport aux résultats existants avec l’objectif standard.

Cela permettrait une meilleure intégration avec les objectifs tiers, ainsi qu’une plus grande flexibilité et compatibilité avec l’appareil photo standard, même avec une nouvelle interface qui serait activée dès qu’iOS détecterait la connexion d’un nouvel objectif.