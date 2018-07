Chine : un nouveau fournisseur d’écrans OLED pour remplacer Samsung ?

D’après le Wall Street Journal, Apple pourrait avoir trouvé un nouveau fournisseur d’écrans OLED pour iPhone, lui permettant de se passer de Samsung.

À l’heure actuelle, Apple ne dépend que de Samsung pour la fourniture d’écrans OLED utilisés sur iPhone X. Il devrait en être de même avec le prochain iPhone, mais dès 2019, les choses pourraient changer radicalement.

En effet, BOE Technology va produire des écrans OLED capables de répondre aux exigences qualitatives et quantitatives d’Apple. La société chinoise fournit déjà des écrans pour iPad et MacBook et figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de grands écrans LCD.

En outre, la BOE, une société contrôlée par le gouvernement, est également la seule société chinoise qui produit des écrans pour l’iPhone. Pour Apple, cela signifie que choisir BOE en tant que fournisseur aiderait à maintenir de bonnes relations avec le gouvernement chinois. La Chine elle-même en bénéficierait, étant donné qu’elle renforcerait sa position dans le secteur de l’affichage, en particulier contre le Japon et la Corée du Sud.

Le seul doute concerne le fait que BOE est spécialisée dans l’affichage LCD et n’a jamais produit d’écrans OLED, notoirement plus difficiles à réaliser.