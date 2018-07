IPPAWARDS : voici les gagnants des iPhone Photography Awards 2018

Les meilleures photos prises avec un iPhone ont été récompensées lors du onzième iPhone Photography Awards, l’événement annuel qui prend de plus en plus d’importance dans le monde entier. Les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi des milliers de photos de 140 pays.

Les prix de la photographie de l’iPhone décernent le prix du photographe de l’année, ainsi que d’autres récompenses pour les trois premières photos dans diverses catégories, telles que les résumés, les animaux, le coucher du soleil, les nouvelles et plus encore.

Le prix du photographe du grand gagnant a été décerné à Jashim Salam du Bangladesh pour son film « Displaced », pris avec l’iPhone 7. La photo montre des enfants Rohingya assistant à un film de sensibilisation à la santé et à l’hygiène près du camp de réfugiés de Tangkhali à Ukhiya.

Les trois autres vainqueurs des prix standard les plus importants étaient Alexandre Weber de Suisse pour son image « Baiana in Yellow », tandis que Huapeng Zhao de Chine a terminé deuxième avec la photo « Eye to Eye ».

Enfin, Zarni Myo Win du Myanmar a remporté la troisième place avec son image « I Want to Play ».

Tim Cook a également félicité les gagnants en publiant un post sur Twitter. Toutes les images sont disponibles sur le site officiel.