iPhone 2018, TSMC s’attend à de grosses ventes

TSMC, le fabricant des puces Ax d’Apple, s’attend à ce que les iPhone de 2018 s’écoulent en grande quantité. Tel que rapporté par Bloomberg, les dirigeants de TSMC ont parlé aux investisseurs de certaines questions liées aux puces de haute puissance pour les kits d’extraction de crypto-monnaie.

La demande pour ce type de puce est en forte baisse, les investisseurs ont donc été rassurés avec quelques anticipations sur les commandes des prochains iPhone, dont les ventes « seront supérieures à celles des années passées ».

Si l’on en croit l’un des fournisseurs Apple les plus importants, le géant californien pourrait donc lui commander d’importantes de puces qui seront montées sur les iPhone prévus cet automne. Selon TSMC, la croissance sera encore plus élevée que celle prévue il y a seulement trois mois.

Rappelons que trois modèles sont attendus : deux iPhone OLED de 5,8″ (nouveau iPhone X) et 6,5″ (iPhone X Plus), et un modèle LCD de 6,1″ que certains appellent pour le moment iPhone 9.