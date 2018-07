États-Unis, les activations iPhone augmentent au 2ème trimestre 2018

Au cours du second trimestre de 2018, l’iPhone a représenté 36% des activations totales de smartphones aux États-Unis, avec une nette amélioration par rapport aux chiffres de l’an dernier à la même période.

Au deuxième trimestre de 2017, l’iPhone aux États-Unis représentait 30% des activations totales, de sorte que cette année, il y avait une augmentation significative avec un pourcentage de 36%.

Le CIRP souligne que le plus grand nombre d’activations Apple a été atteint au détriment notamment de Samsung, qui est la société ayant le plus fort recul par rapport à il y a un an.

« Apple a amélioré en partie ses dépenses chez Samsung, dont la part des activations a diminué par rapport au trimestre précédent et à la même période l’an dernier », a déclaré Mike Levin, associé et co-fondateur de CIRP. « Dans un trimestre sans lancement majeur de smartphones, Samsung détenait une part de marché équivalente à celle d’Apple, alors que Samsung avait elle-même, il y a un an, une part de marché nettement plus importante. »

Aux États-Unis, LG et Motorola ont également perdu du terrain face à Apple et Samsung.

Concernant les systèmes d’exploitation, iOS et Android sont de loin les systèmes dominants et représentent presque toutes les parts. iOS représente évidemment 36% des activations au cours du trimestre, tandis que Android, qui utilise un certain nombre de smartphones de différents fabricants, a une part de 63% des activations aux États-Unis.