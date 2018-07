Ingenious Speed : Samsung se moque encore de l’iPhone

La dernière publicité de Samsung vise à nouveau à Apple et l’iPhone X, tout en mettant en avant « la vitesse de téléchargement la plus rapide » de son Galaxy S9.

Le spot, intitulé « Ingenious: Speed », se situe dans un Apple Store et commence avec une femme qui attend d’être aidé par l’un des Genius. L’employé a un t-shirt bleu avec un logo Apple, il n’y a donc aucun doute sur qui cible Samsung. Lorsqu’on l’interroge sur la vitesse de téléchargement de l’iPhone X, l’employé se vante du fait qu’il est plus rapide que l’iPhone 8, mais lorsqu’on lui demande s’il est aussi rapide que le Galaxy S9, alors le Genius est mis en difficulté et marmonne un simple « ummmm… ».

 

Samsung a obtenu des données de Speedtest Intelligence Data d’Ookla pour la période de février à avril 2018 et sur la vitesse de téléchargement moyenne des différents smartphones avec les principaux opérateurs LTE. D’après les tests pratiques, y compris ceux réalisés par AppleInsider, les différences ne sont pas remarquées, mais ils montrent néanmoins que les performances de téléchargement du Galaxy S9 sont excellentes.

Cependant, Samsung se limite à parler de « vitesse de téléchargement », sans entrer dans les détails des autres domaines probablement plus cruciaux, tels que les résultats de référence liés à la performance des deux appareils, où l’iPhone X obtient les scores de 4,243 et 10,433 points en simple et multi-core, contre 2.007 et 8.307 points pour le S9. Il en va de même pour les performances graphiques (15.177 contre 14.308) et la qualité des services téléphoniques.