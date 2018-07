Apple met à jour ses applications TestFlight et App Store Connect

Apple propose deux nouvelles mises à jour pour les applications TestFlight et App Store Connect pour les développeurs.

TestFlight est l’application qui permet aux développeurs de partager la version bêta de leur application avec des utilisateurs sélectionnés. Cette mise à jour résout un problème qui provoquait parfois le blocage de TestFlight lorsque vous saisissiez un code Redeem sur iOS 9.3.2. D’autres corrections de bugs et améliorations de stabilité ont également été faites. TestFlight est disponible gratuitement sur l’App Store.

Dans le cas de l’App Store Connect, l’application disponible gratuitement sur l’App Store, permet aux développeurs de voir le nombre de téléchargements de leur application, de mettre à jour la tendance, être informé lors de leur publication des avis d’utilisateurs et bien plus encore.

Dans cette nouvelle version, le filtre de territoire pour les notes et avis est désormais défini par défaut sur « Tous les territoires ». De plus, ce filtre enregistre maintenant les derniers paramètres choisis par l’utilisateur. Enfin, Apple en a également profité pour apporter des améliorations à l’accessibilité et corriger quelques bugs au passage.