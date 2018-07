Microsoft Edge, la recherche visuelle sur iOS arrive bientôt

La nouvelle version bêta de Microsoft Edge ajoute une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs iOS qui offre la possibilité d’effectuer des recherches visuelles.

La recherche visuelle vous permet de prendre une photo ou d’en télécharger une pour rechercher un contenu similaire sur le Web et des informations connexes. Il sera également possible de choisir entre plusieurs moteurs de recherche prédéfinis et d’utiliser la fonction past-and-search.

En ce qui concerne la recherche visuelle, l’utilisateur peut obtenir plus d’informations sur les points de repère ou, par exemple, sur l’endroit où trouver un vêtement particulier à acheter en ligne, à partir d’une simple photo. L’appareil photo ouvert via Edge comprend également un lecteur de code-barres intégré, ce qui vous permet de rechercher un objet à partir de ces informations.

Paste-and-search est un outil simple qui vous permet de rechercher n’importe quoi dans le presse-papiers avec une seule action, au lieu d’avoir à coller le texte, puis appuyez sur le bouton de recherche.

Enfin, si vous êtes connecté avec un compte Microsoft Work ou Student, vous pouvez désormais accéder à la page d’accueil de votre entreprise, aux sites Web intranet et à l’activité du navigateur mobile en fonction de la chronologie Windows 10.

Le nouveau Microsoft Edge sera bientôt disponible sur l’App Store.