Apple publie trois nouvelles publicités dédiées à l’Apple Watch

Apple a publié trois nouvelles publicités pour la série « Close Your Rings » dédiée à Apple Watch. Les vidéos de 15 secondes ont un rythme serré et trois protagonistes différents qui utilisent l’Apple Watch pendant leur journée chargée.

Dans les vidéos, les anneaux de leurs activités quotidiennes sont complétés entre vélos, course à pied, yoga, basket-ball et bien plus encore.