Les nouveaux iPhone 2018 reçoivent la certification de l’EEC

La première étape officielle vers les nouveaux iPhone vient d’être franchit puisque la firme californienne a fait valider leur certification par l’Eurasian Economic Commission.

L’EEC a en effet certifié 11 nouveaux modèles d’iPhone sous iOS 12, alors que la plupart d’entre eux étaient certifiés sous iOS 11 quelques mois en arrière. Aujourd’hui, les nouveaux numéros d’identification sont divisés en trois groupes principaux : A19XX, A209X et A210X.

Plus précisément, ces trois groupes font probablement référence aux deux iPhones OLED et au modèle LCD attendus cet automne. Chaque groupe est ensuite formé par d’autres appareils divisés par leur capacité et leur couleur.

En plus des nouveaux iPhone, Consomac révèle qu’Apple a également fait la même demande pour deux nouveaux iPad sous iOS 11, lesquels portent les numéros A1895 et A1980. En clair, la liste comprend désormais les modèles A1876, A1895, A1934, A1979, A1980, A2013 et A2014, ce qui sous-entend qu’Apple est sur le point de lancer sa nouvelle gamme iPad – probablement dans les prochaines semaines.