Microsoft Whiteboared arrivera également sur iOS

Microsoft a annoncé que Whiteboard, l’application collaborative pour les notes et les projets, sera bientôt disponible sur l’App Store. Pour information, l’application est déjà disponible pour tous les utilisateurs de Windows.

Avec cette application, vous pouvez créer des dessins, des notes et de petits projets de collaboration, grâce auxquels les membres d’une équipe peuvent compléter la phase de conception d’un travail. Évidemment, l’application peut également être utilisée par les utilisateurs qui veulent partager des notes et des dessins avec des amis et des parents.

 

Le système fonctionne évidemment à distance et toutes les modifications sont enregistrées dans le cloud. Entre autres choses, il sera possible de créer des notes de texte, d’ajouter et d’éditer des images, de créer des tableaux et de sauvegarder des travaux dans divers formats.

Voilà une application qui rendra service à un grand nombre d’utilisateurs, mais il faut attendre encore puisque Whiteboared pour iOS sera disponible que d’ici la fin de l’année.