Les nouveaux MacBook Pro 13 et 15″ sont là !!!

À notre plus grande surprise, Apple vient de dévoiler les nouveaux MacBook Pro 13 et 15″ avec plusieurs améliorations matérielles. Il y a même 6 cœurs sur le modèle de 15 pouces.

Apple a lancé aujourd’hui, sans événement médiatique, ses nouvelles machines Mac qui se caractérisent par des solutions matérielles de très haut niveau et qui promet des performances bien supérieures à celles de la génération précédente.

Les nouveaux modèles MacBook Pro avec Touch Bar sont équipés de processeurs Intel Core de huitième génération et jusqu’à 32Go de RAM, avec 6 cœurs sur le modèle 15 pouces pour des performances jusqu’à 70% plus rapides et quad-core sur le modèle 13 pouces pour des performances deux fois supérieures. Ensuite, il y a la nouvelle puce T2 avec la fonctionnalité Hey Siri et l’affichage True Tone.

Les prix varient entre 2000 et 8000 € en fonction les options sélectionnées. La livraison aura lieu entre 19 et le 23 juillet pour les machines non personnalisées, puis entre le 26 et 30 juillet dans le cas contraire.

