Fortnite passe en version 5 avec plusieurs nouveautés

Après beaucoup d’attente, Fortnite, l’un des jeux les plus populaires du moment, reçoit enfin une mise à jour majeure ! La saison 5 de Fortnite donnera des heures et des heures de plaisir à tous les amoureux de ce jeu.

Parmi les nouveautés, on trouve un nouveau véhicule tout terrain ATK, un tir automatique et la possibilité de défier vos amis au golf ou au basketball, en plus d’autres petites améliorations qui restent à découvrir !

La mise à jour du jeu ne pèse que 139 Mo, mais il sera nécessaire de télécharger 1,01 Go de données supplémentaires pour commencer à entrer dans le cœur du défi.

Voici toutes les nouveautés :

LA SAISON 5 EST ARRIVÉE – Dans la saison 5, c’est le choc des mondes ! Drakkars, avant-postes du désert et statues antiques sont apparus un peu partout sur l’île. Montez dans une voiturette tout-terrain avec votre section pour découvrir de nouveaux lieux et secrets.

NOUVEAU VÉHICULE – Un tout nouveau véhicule a été ajouté : la voiturette tout-terrain. Traversez la carte avec style aux côtés de votre section !

TIR AUTOMATIQUE – Une option de tir automatique a été ajoutée sur iOS. Vous pouvez l’activer ou la désactiver dans le menu des paramètres.

FAITES DU SPORT ! – Faites une partie de golf ou de basket avec vos amis grâce aux jouets disponibles uniquement dans le Passe de combat de la saison 5.

› Télécharger Fortnite gratuitement sur l’App Store