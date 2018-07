WhatsApp, une nouvelle fonctionnalité pour lutter contre les fake news

WhatsApp se prépare à ajouter une nouveauté avec l’objectif principal de lutter contre les fake news. Tout comme Facebook qui s’est engagé dans ce même combat, WhatsApp est aussi l’une des applications à protéger. Les nouvelles les plus importantes concernent les messages transférés.

En pratique, lorsque vous recevez un message, WhatsApp signale s’il s’agit d’un message qui a été transmis. Comme expliqué sur le blog officiel, «… grâce à cette indication, il sera plus facile de connaître l’origine d’un message dans un chat individuel et en groupe et de comprendre si un ami ou un membre de la famille vous a directement écrit, ou si le message à l’origine a été rédigé par quelqu’un d’autre. »

La fonction sera active pour tous dans les prochains jours, à condition que la dernière version de l’application ait été téléchargée. Grâce à cette nouveauté, WhatsApp espère donner plus d’importance aux possibles fake news, de sorte que les utilisateurs peuvent les identifier et les ignorer.