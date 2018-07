Snapchat, le nouveau Lens Explorer arrive

Au cours de l’année écoulée, Snapchat a sorti les filtres AR divertissants connus sous le nom de Lens, qui ont immédiatement rencontré un grand succès et ont été largement repris par la plupart des concurrents.

L’appréciation des utilisateurs a également été amplifiée grâce à l’éditeur Lens Studio édité par Snapchat, qui offre la possibilité de créer leurs propres filtres personnalisés. À partir d’aujourd’hui, la société a décidé de publier une mise à jour très intéressante qui permet aux utilisateurs d’accéder à un monde de nouveaux objectifs grâce à Lens Explorer.

Lens Explorer sera accessible dans le menu dédié qui apparaît après avoir touché l’écran de l’appareil photo. À ce stade, il sera possible de passer au peigne fin les plus de 100 000 filtres créés jusqu’à présent, pouvant enfin le déverrouiller pour un usage personnel.

Snapchat lui-même rapporte des données très importantes pour Lens, vues par plus de 2,5 milliards d’utilisateurs. Cette actualité est pour le moment disponible uniquement pour les utilisateurs d’iOS mais évidemment ce ne sera pas long avant d’arriver aussi sur Android.

En plus des filtres AR, Snapchat introduira très bientôt une fonction d’identification des objets, des chansons, des codes à barres et bien plus encore. Snapchat a tellement de nouvelles pour ses utilisateurs que nous sommes impatients de les essayer le plus rapidement possible.