Les États-Unis demandent plus de détails à Apple sur le traitement des données privées

Certains législateurs américains ont envoyé une demande officielle aux PDG d’Apple et d’Alphabet/Google pour plus de détails sur la façon dont les données personnelles des utilisateurs sont traitées.

La lettre a été envoyée à Tim Cook et Larry Page, à la suite des rapports croissants publiés dans les médias sur les questions de confidentialité. En particulier, ils sont invités à fournir plus d’informations sur la gestion des données sur les smartphones iOS et Android.

L’une des préoccupations des régulateurs est la manière dont les données sont collectées et utilisées par les entreprises, notamment lorsqu’elles recherchent des utilisateurs sans leur consentement. Dans la lettre, il y a des références à des rapports qui expliquent comment les appareils Android collectent des données sur l’emplacement des utilisateurs pour les partager avec Google, même si les utilisateurs ont désactivé cette option.

La lettre envoyée à Tim Cook soulève moins de problèmes possibles que Android, mais on lui demande toujours comment l’iPhone collecte et transmet les données de localisation.

Dans les deux lettres, nous parlons également des problèmes possibles liés à la collecte de données audio des conversations des utilisateurs.

Quant à Apple, il est facile de s’attendre à une réponse standard. Tim Cook a toujours répété que son entreprise ne fait pas partie du « secteur des données » et que la protection de la vie privée est l’une des priorités les plus importantes. Apple ne monétise pas ses clients et ne partage aucune donnée avec les annonceurs, contrairement à Google, qui base une grande partie de ses activités sur ces données.

Aux États-Unis, le sujet est toujours plus d’actualité, surtout après l’affaire Cambridge Analytica qui a impliqué Facebook ces derniers mois.