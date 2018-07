iTunes 12.8 est disponible au téléchargement

Après avoir relâché la version finale d’iOS 11.4.1, tvOS 11.4.1, watchOS 4.3.2 et macOS 10.13.6, Apple propose également la nouvelle version d’iTunes numérotée 12.8.

Cette nouvelle version peut être téléchargée gratuitement depuis le Mac App Store et ajoute la possibilité de lire du contenu audio dans plusieurs pièces à l’aide de AirPlay 2 et d’une paire de HomePod.

Les utilisateurs peuvent utiliser le menu AirPlay pour gérer les haut-parleurs tiers compatibles HomePod, Apple TV et AirPlay 2 et contrôler le contenu mis en file d’attente. De plus, la nouvelle mise à jour corrige quelques bugs.