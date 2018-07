10 ans d’App Store : Steve Jobs en parlait déjà en 1983

L’appellation la plus courante pour décrire Steve Jobs était celle de « visionnaire », une personne capable d’anticiper l’époque avec ses idées et sa vision du monde. Un concept souvent, pas toujours, confirmé par les faits, comme cette anecdote datant de 1983.

Avant de vous raconter ce qui s’est passé il y a près de 40 ans, il est bon de se rappeler que nous sommes au début des années 80, soit environ dix ans avant qu’Internet devienne un concept familier à la plupart des gens.

Steve Jobs s’est exprimé à l’International Design Conference à Aspen, au Colorado, à l’âge de 28 ans, 1 an avant que son Macintosh ne soit dévoilé. C’est à cette époque que le co-fondateur d’Apple a donné sa première idée de ce que serait le futur de l’application.

À l’époque, tous les logiciels étaient distribués sur des lecteurs de disquette de 5,25 pouces, une méthode lente et coûteuse pour les entreprises et les consommateurs. La solution Steve Jobs ? C’était lac suivante :

« Le logiciel est l’information, et l’information est exprimée avec un tas de un et zéro. Nous devrions aller vers la traduction électronique de ces choses sur les lignes téléphoniques. Quand nous voulons acheter un logiciel, nous prenons notre un et nos zéros et les transmettons directement d’un ordinateur à un autre. Cela permettrait également aux utilisateurs d’essayer le logiciel avant de l’acheter. »

Aujourd’hui, ce concept peut faire sourire les gens, mais en 1983, Internet n’était utilisé que par l’armée, l’America Online a été fondée seulement deux ans plus tard et l’idée du commerce électronique n’en était même pas à ses balbutiements. Malgré cette situation, Steve Jobs envisageait déjà une solution aux médias physiques : transférer électroniquement des informations sur les logiciels.

 

À la lumière de ce que Jobs a dit en 1983, il est étrange de penser que, du moins au début, c’était lui qui ne voulait pas permettre aux développeurs de publier des applications tierces sur iPhone. Les choses ont changé en 2008, et depuis lors, l’App Store a radicalement changé la façon dont vous téléchargez et achetez des logiciels.