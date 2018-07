L’iPhone serait un signe de richesse !

Un nouveau document du Bureau national de la recherche économique nous apprend que l’iPhone est le symbole de statut le plus commun chez les riches.

Deux économistes de l’Université de Chicago, Marianne Bertrand et Emir Kamenica qui en sont arrivés à cette conclusion, s’expliquent sur le sujet :

« Nous avons analysé les tendances temporelles liées à la distance culturelle entre différents groupes aux États-Unis, définies par le revenu, l’éducation, le sexe, la race et l’idéologie politique.

Nous avons ensuite mesuré la distance culturelle entre deux groupes pour en déduire le groupe d’un individu en fonction de la consommation moyenne, du comportement du consommateur, de l’utilisation dans le temps et d’autres attitudes sociales. »

Dans leur recherche, Bertrand et Kamenica ont découvert qu’aucune marque individuelle n’est aussi représentative d’un « revenu élevé » comme l’iPhone. Le document explique qu’il y a une probabilité de 69,1% qu’une personne a un revenu élevé uniquement en en se basant sur le fait qu’il a un iPhone.

Même posséder un iPad est un bon indicateur de richesse, avec un pourcentage de 66,9%. Le pourcentage tombe à 59,5% quand il s’agit d’Android.

Cette étude est basée sur seulement 6 394 individus, ce qui n’est pas forcement représentatif de la réalité, mais d’autres recherches ont déjà confirmé que l’iPhone est l’appareil le plus répandu chez les personnes ayant les revenus les plus élevés. Sans surprise, l’iPhone est également parmi les appareils mobiles les plus chers sur le marché.